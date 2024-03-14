Эксперты предостерегли от очистки ноздрей водопроводной водой

В исследовании, опубликованном в журнале Emerging Infectious Diseases, говорится о 10 случаях, когда люди заразились опасными для жизни амебами после использования водопроводной воды для промывания носовых пазух.

Проблема заключается в ошибочных представлениях о стерильности водопроводной воды. Несмотря на то, что она обрабатывается в соответствии с питьевыми стандартами, она не является полностью свободной от микробов. В трубах и распределительных системах образуются биопленки — скопления микроорганизмов, включая бактерии и амебы. Они, как правило, безвредны при попадании в организм, но представляют серьезную угрозу при попадании непосредственно в носовые пазухи, глаза или легкие.

Предыдущее исследование выявило недостаток знаний в США о рисках, связанных с использованием водопроводной воды в «медицинских целях».

33% считают, что водопроводная вода абсолютно стерильна.

62% считали ее безопасной для промывания пазух.

50% считают ее пригодной для ухода за контактными линзами.

42% одобрили ее использование для очистки дыхательных аппаратов.

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