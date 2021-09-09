Эксперты предрекли заболевания и смерть горожан из-за микрочастиц после лесных пожаров

Эксперты предрекли заболевания и смерть горожан из-за микрочастиц после лесных пожаровНа это указывают результаты международного исследования
Исследователи, пишет автор, проанализировали данные о смертности в 749 городах 43 стран за 16 лет: с 2000 по 2016 год. Частицы, выделяемые при горении лесов, стали причиной смерти около 500 тысяч человек.
За это время всего было зарегистрировано 65,6 миллиона смертей. Это число учёные сравнили с временными промежутками, в которые было сильное задымление. Характерным признаком такого задымления они стали считать частицы диаметром 2,5 микрометра. Оказалось, что спустя два дня после увеличения задымления смертность от всех причин значительно повысилась. Каждые 10 микрограммов на кубометр, согласно выводам, повышают количество летальных исходов на 1,9 процента.
Также выяснилось, что средняя смертность от микрочастиц, выделяемых при лесных пожарах, - 33 510 умерших в год. Но из них от заболеваний сердечно-сосудистой системы и лёгких скончалась лишь небольшая часть (порядка 7 тысяч и 3,5 тысяч соответственно). Это значит, что такие частицы влияют на развитие самых разных болезней, приводящих к летальному исходу.
Однако автор корреспондент подчёркивает, что у исследования есть ограничение. В нём приняли участие лишь несколько стран и городов (российские населённые пункты туда не вошли). Это означает, что ежегодный средний показатель смертности от лесных пожаров ещё выше.
В России и во всём мире, как предполагает автор, в ближайшее время площадь лесных пожаров будет только увеличиваться. Значит, будет расти и число жертв микрочастиц. Поэтому необходимо изучить, какие меры нужно принять для снижения негативного влияния дыма на воздух в городах.