Эксперты предрекли заболевания и смерть горожан из-за микрочастиц после лесных пожаров

Также выяснилось, что средняя смертность от микрочастиц, выделяемых при лесных пожарах, - 33 510 умерших в год. Но из них от заболеваний сердечно-сосудистой системы и лёгких скончалась лишь небольшая часть (порядка 7 тысяч и 3,5 тысяч соответственно). Это значит, что такие частицы влияют на развитие самых разных болезней, приводящих к летальному исходу.

Однако автор корреспондент подчёркивает, что у исследования есть ограничение. В нём приняли участие лишь несколько стран и городов (российские населённые пункты туда не вошли). Это означает, что ежегодный средний показатель смертности от лесных пожаров ещё выше.

В России и во всём мире, как предполагает автор, в ближайшее время площадь лесных пожаров будет только увеличиваться. Значит, будет расти и число жертв микрочастиц. Поэтому необходимо изучить, какие меры нужно принять для снижения негативного влияния дыма на воздух в городах.