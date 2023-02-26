Эксперты предупредили о росте числа инфекций из-за устойчивых к лекарствам бактерий

Центры предупреждают, что существует лишь ограниченное количество антимикробных препаратов для лечения этих штаммов Shigella. Она также способна передавать гены устойчивости к противомикробным препаратам другим бактериям, поражающим ваш кишечник.

CDC утверждает, что чаще всего пациенты выздоравливают от Shigella без какого-либо антимикробного лечения, однако для тех, кто заражен штаммами с лекарственной устойчивостью, нет рекомендаций по лечению, особенно если симптомы становятся более тяжелыми. По данным CDC, процент инфекций, вызванных лекарственно-устойчивыми штаммами бактерий, увеличился с нуля в 2015 году до 5% в 2022 году.

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