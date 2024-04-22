Эксперты предупредили о возможном вреде поливитаминов для иммунной системы

В большинстве случаев иммунная система способна со всем справиться сама. Это подчёркивает доктор Бобби Черайил, автор книги «Логика иммунитета». Важно при этом вести здоровый образ жизни. Он включает здоровое питание, достаточное количество сна и физических упражнений, отказ от курения и злоупотребления алкоголем. Если у вас очень скудная диета или есть серьёзная нехватка витаминов, то это может повлиять на иммунитет. Но это должно быть крайнее состояние дефицита.

Если вы уже придерживаетесь здорового образа жизни, то различные добавки просто не будут иметь для вас эффекта. Организм может усвоить лишь определённое количество витаминов, и у здоровых людей, принимающих дополнительные витаминные добавки, большая часть из них будет выводиться через мочу. Но это касается лишь водорастворимых витаминов. Витамины A, D, E и K не проходят напрямую, а их избыток может привести к токсичному эффекту. Например, слишком большое количество витамина D, например, может привести к рвоте и слабости и в итоге к болям в костях и почках, если его не лечить.

Одно крупное исследование связало поливитамины с высоким уровнем эффекта плацебо. Участники сообщили, что чувствуют себя намного лучше, несмотря на те же показатели здоровья, что и у контрольной группы.

Некоторые научные работы также связывают приём поливитаминов с повышенным риском возникновения рака, сердечной недостаточности или сердечно-сосудистых проблем. С возрастом увеличивается и риск смерти при приёме таких добавок: у женщин в возрасте около 62 лет, которые пили поливитамины, этот риск стал выше на 2,4%.

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