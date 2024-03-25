Эксперты предупредили о возможности заражения людей от домашних животных

Ещё один опасный вид микроорганизмов — анкилостомы из собачьих фекалий. Поэтому рекомендуется всегда мыть руки после уборки за собакой.

Также кошки могут передать через укус опасный микроорганизм под названием Pasteurella multocida. Собаки же способны передать другой опасный микроб — Capnocytophaga canimorsus. Инфекции, вызванные этими микробами, могут быть опасными и даже смертельными для людей с ослабленной иммунной системой.

Собаки и кошки, которые гуляют по улице, также могут контактировать с грызунами, опоссумами, енотами и другими дикими животными. Основная опасность здесь — в том, что блохи и клещи на питомцах могут переносить разные болезни. Например, мышиный тиф — болезнь, передающаяся блохами, которая может вызывать у людей сыпь, лихорадку и другие симптомы. Ещё одна бактерия, переносимая блохами, — Bartonella henselae. Правда, это больше уже связано с царапинами от котят.

Кроме того, существуют болезни, которые передаются от чешуйчатых хладнокровных домашних животных, таких как черепахи, ящерицы или змеи. Например, сальмонеллез.

Пожилым людям или людям с ослабленной иммунной системой также следует избегать контакта с домашними рептилиями или тщательно мыть руки с мылом после этого.

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