Эксперты предупредили о всплеске парвовируса B19 в Европе

Парвовирус B19 обычно проявляется в виде двух фаз заболевания. На начальном этапе появляются гриппоподобные симптомы, такие как лихорадка, головная боль и ломота в мышцах. За ней следует характерная сыпь "на щеках", также известная как “Пятая болезнь”. Хотя вирус обычно вызывает легкое заболевание, он может привести к серьезным осложнениям у уязвимых групп населения, включая людей с ослабленной иммунной системой, беременных и тех, кто страдает серповидно-клеточной анемией. У беременных вирус может привести к опасным осложнениям и выкидышу.

Последние сообщения свидетельствуют о беспрецедентном росте числа случаев заболевания B19V. В Израиле число случаев заражения выросло в девять раз по сравнению с предыдущими годами. Аналогичным образом, в Дании зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости за последнее десятилетие. В США данные свидетельствуют о заметном росте числа положительных тестов на B19V и уровня антител IgM, особенно среди детей в возрасте от 5 до 9 лет.

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