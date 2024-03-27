Эксперты предупредили об опасности чёрной лакрицы для здоровья

Натрий и калий работают вместе как своего рода клеточная батарея, которая обеспечивает связь между нервами и сокращение мышц. Слишком большое количество глицирризина нарушает баланс этих электролитов, что может повысить кровяное давление и вызвать проблемы с сердечным ритмом.

Другие признаки чрезмерного употребления солодки включают отек, мышечные боли, онемение и головную боль. Обследование мужчины, который умер от употребления слишком большого количества солодки, показало, что у него был опасно низкий уровень калия. Это соответствует токсичности глицирризина.

Также нужно отметить, что многие продукты на основе солодки не содержат настоящей солодки, а используют заменитель вкуса, называемый анисовым маслом. Это вещество уже не представляет опасности для здоровья, о которой говорилось выше. Кроме того, красная солодка редко содержит экстракт солодки.

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