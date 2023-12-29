Эксперты рассказали, из чего состоят заправки для салата

Считается, что вода и масло не смешиваются. Но как тогда из этих компонентов удаётся создать заправку для салата? Секрет заключается в добавлении к ним дополнительного ингредиента — эмульгатора (поверхностно-активного вещества).

В качестве эмульгатора могут использоваться горчица и чеснок. Поэтому если вы хотите сделать заправку для салата из уксуса и масла — добавьте к ним достаточное количество чеснока и горчицы.