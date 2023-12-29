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Фитнес и здоровье
15:00, 29 декабря 2023
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Эксперты рассказали, из чего состоят заправки для салата

И как их вообще получают

Большинство заправок для салатов — это смесь масла и воды. Другими словами, эмульсии. Но как именно они образуются?

Считается, что вода и масло не смешиваются. Но как тогда из этих компонентов удаётся создать заправку для салата? Секрет заключается в добавлении к ним дополнительного ингредиента — эмульгатора (поверхностно-активного вещества).

В качестве эмульгатора могут использоваться горчица и чеснок. Поэтому если вы хотите сделать заправку для салата из уксуса и масла — добавьте к ним достаточное количество чеснока и горчицы.

Эксперты рассказали, из чего состоят заправки для салата
© Unsplash

Кроме того, магазинные заправки для салатов содержат эмульгирующие углеводы природного происхождения.

Если говорить о майонезе, то он представляет собой эмульсию масла в воде, но основной эмульгатор здесь — яичный желток. В состав яичных желтков входят длинные молекулы фосфолипиды, которые могут взаимодействовать как с масляным слоем, так и с водой. Однако при нагревании майонез расслаивается.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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