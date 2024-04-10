Эксперты рассказали, как меняется мозг человека начиная с 30 лет

Типичные для старения изменения можно охарактеризовать как снижение эффективности. Другими словами, с возрастом становится труднее справляться с задачами, требующими быстрой обработки, одновременного манипулирования несколькими фрагментами информации и запоминания новой информации, которая не имеет какой-либо внутренней структуры. Есть научные данные, показывающие, что эти изменения могут начаться уже после 30 лет, хотя некоторые не сталкиваются с ними ещё несколько десятилетий после этого возраста.

Среди других нормальных изменений мозга при старении — трудности с освоением новых технологий, с подсчётом чего-либо в уме, с забыванием слов (когда слово вертится на языке, но его не получается вспомнить). Вы можете также входить в комнату и забывать, зачем вы туда шли.

Тем не менее способность играть в словесные игры и решать кроссворды может в старости остаться прежней или улучшиться. Словарный запас имеет тенденцию с течением времени увеличиваться.

Также пожилые люди (в возрасте 60 лет и старше) сообщают о лучшем эмоциональном благополучии, чем люди среднего возраста и молодёжь. Под этим понимается состояние хорошего психического здоровья и способность оставаться стабильным даже во время сложных ситуаций.

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