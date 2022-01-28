Эксперты рассказали, как оправиться после бессонной ночи

Cомнолог, доцент кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман отметил, что чтобы срочно взбодриться, можно умыться холодной водой. Также помогают чашка кофе и яркий свет. В целом, как говорит врач, восстановиться после одной бессонной ночи достаточно просто, особенно если человек молод и здоров. А вот если недосып регулярный, всё становится сложнее. Также Пальман посоветовал не пить любые кофеиносодержащие напитки после шести часов вечера.

Другой специалист, руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Калинкин, сказал, что ночное недосыпание можно компенсировать дневным сном. Но такой сон должен длиться не более 30 минут.

Кроме того, эксперты посоветовали не заниматься вечером энергичной физической деятельностью, после 7–8 часов вечер выключить электронные устройства. Лучше всего в это время почитать книгу, послушать подкасты и т.д.