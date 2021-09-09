Эксперты рассказали, как подобрать персональный витаминный комплекс

Хотя такие компании и помогают восполнить недостаток витаминов в организме, эндокринолог Юрий Потешкин говорит, что их дефицит сейчас встречается довольно редко. При недостатке витамина В12 развивается макроцитарная анемия и нейропатия, С - цинга, при дефиците витамина D наблюдается повышение уровня паратгормона, снижение кальция, вторичный гиперпаратиреоз. Из них единственный, который имеет несколько стадий нехватки,- D.

Чаще всего, продолжает Мария, если человек полноценно питается, то дефицита витаминов не возникает. Исключениями могут стать только B12 и D.

Врач Потешкин подчёркивает, что по анализу крови можно действительно определить, есть ли недостаток какого-то витамина у человека. К примеру, витамина D. Причём именно потому, что при его дефиците у пациента не будет никаких указывающих на это симптомов. А вот при недостаточном количестве остальных витаминов в организме человек обязательно почувствует это.

Если генетический анализ показывает дефицит витаминов, то помогут не комплексы, а генная терапия. К тому же всё ещё нет точных доказательств того, что такие тесты эффективны при подборе добавок.

Помимо этого, назначать дозу для возмещения дефицита витаминов имеет право только врач. В этом и состоит ограничение всех подобных сервисов по индивидуальному подбору витаминных комплексов, говорит Потешкин.

Доктор предупреждает, что опасным может стать и переизбыток веществ в организме. Например, если слишком много витамина D, то человек будет чувствовать тошноту, слабость и жаловаться на частое мочеспускание, а если повышенное количество витамина А, то во время беременности это может негативно повлиять на развитие ребёнка.

Сейчас, заключает автор, нет исследований, подтверждающих эффективность таких персональных комплексов. Но интерес к этой теме может стать хорошим стартом для поддержания здоровья. Также Мария Киселева советует не забывать ежегодно проходить медицинский осмотр для профилактики заболеваний.