Эксперты рассказали, как подобрать персональный витаминный комплекс

Эксперты рассказали, как подобрать персональный витаминный комплексИ насколько он эффективен
Мария Киселева отмечает, что существуют 3 способа подобрать витамины и 3 типа компаний, которые этим занимаются.
- Подбор по анкете пользователя. Для этого нужно просто ответить на несколько вопросов на сайте организации. Подобным образом работают Care/Of, Persona, Nurish by Nature Made из зарубежных и Halsa - из российских. Стоимость комплекса варьируется от 30 (примерно 2 200 рублей) до 100 (около 7 320 рублей) и больше долларов в месяц.
- Подбор по генетическому тесту. Эти сервисы предлагают пройти тестирование, на основе результатов которого формируется список витаминов. Например, так поступают Rootine и Nutrigene. Цена сдачи теста - 100-200 долларов (примерно 7 320-14 630 рублей), а комплекса - от 70 долларов (около 5 120 рублей) в месяц.
- Подбор по анализу крови. В США это Baze, в России - Bioniq. В Америке сотрудники компании высылают клиенту специальное устройство для самостоятельного забора им крови. Стоит всё вместе с комплексом на 4 недели 99 долларов (примерно 7 250 рублей). В России же на дом выезжает специалист и цена всех услуг составляет 6 990 или 15 000 рублей ежемесячно.
Хотя такие компании и помогают восполнить недостаток витаминов в организме, эндокринолог Юрий Потешкин говорит, что их дефицит сейчас встречается довольно редко. При недостатке витамина В12 развивается макроцитарная анемия и нейропатия, С - цинга, при дефиците витамина D наблюдается повышение уровня паратгормона, снижение кальция, вторичный гиперпаратиреоз. Из них единственный, который имеет несколько стадий нехватки,- D.
Чаще всего, продолжает Мария, если человек полноценно питается, то дефицита витаминов не возникает. Исключениями могут стать только B12 и D.
Врач Потешкин подчёркивает, что по анализу крови можно действительно определить, есть ли недостаток какого-то витамина у человека. К примеру, витамина D. Причём именно потому, что при его дефиците у пациента не будет никаких указывающих на это симптомов. А вот при недостаточном количестве остальных витаминов в организме человек обязательно почувствует это.
Если генетический анализ показывает дефицит витаминов, то помогут не комплексы, а генная терапия. К тому же всё ещё нет точных доказательств того, что такие тесты эффективны при подборе добавок.
Помимо этого, назначать дозу для возмещения дефицита витаминов имеет право только врач. В этом и состоит ограничение всех подобных сервисов по индивидуальному подбору витаминных комплексов, говорит Потешкин.
Доктор предупреждает, что опасным может стать и переизбыток веществ в организме. Например, если слишком много витамина D, то человек будет чувствовать тошноту, слабость и жаловаться на частое мочеспускание, а если повышенное количество витамина А, то во время беременности это может негативно повлиять на развитие ребёнка.
Сейчас, заключает автор, нет исследований, подтверждающих эффективность таких персональных комплексов. Но интерес к этой теме может стать хорошим стартом для поддержания здоровья. Также Мария Киселева советует не забывать ежегодно проходить медицинский осмотр для профилактики заболеваний.