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Фитнес и здоровье
Опубликовано 14 апреля 2024, 18:00
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Эксперты рассказали, как загрязнение воздуха повреждает наш мозг

Вот что об этом нужно знать
Не так давно появилась наука «экспозомика». Она показывает, как загрязнение воздуха способствует развитию болезней Альцгеймера, Паркинсона, биполярного расстройства и других заболеваний головного мозга.
Эксперты рассказали, как загрязнение воздуха повреждает наш мозг
© National Institute of Enviromental Health Sciences

Кальдерон-Гарсидуэньяс, сегодня возглавляющая Лабораторию экологической нейропрофилактики в Университете Монтаны, отмечает, что зафиксированные ей повреждения мозга с помощью нейровизуализации у молодых собак и людей проявлялись в нарушении памяти и снижении показателей интеллекта на протяжении всей жизни. Другие научные работы продемонстрировали, что воздействие загрязнения воздуха в более позднем детстве изменяет нейронные цепи по всему мозгу. Это потенциально может повлиять на исполнительные функции, включая такие способности, как принятие решений и сосредоточенность, и повысить риск возникновения проблем с психикой.

В Китае, Индии и остальных странах юга планеты загрязнение воздуха, как внутри, так и снаружи, неуклонно росло на протяжении десятилетий. По данным Фонда ООН, «почти половина населения мира ежедневно дышит токсичным воздухом, включая более 90% детей». Усугубляет проблему то, что около 2,3 миллиарда человек во всём мире полагаются на твёрдое топливо и открытый огонь для приготовления пищи.

Недавнее исследование показало, что пестициды, краски, чистящие средства и другие средства личной гигиены являются ещё одним крупным источником PM 2,5 и могут повысить вероятность развития многочисленных проблем со здоровьем, включая инсульты, поражающие мозг.

Эксперты рассказали, как загрязнение воздуха повреждает наш мозг
© Narinder Nanu/AFP via Getty Images

В современном индустриальном мире мы все подвергаемся воздействию буквально тысяч загрязняющих веществ. И не у каждого человека, подвергшегося воздействию определённого загрязнителя, разовьется один и тот же набор симптомов, нарушений или заболеваний. Частично это связано с генетикой, частично — с тем, что каждое воздействие может происходить на разных этапах развития или влиять на разные области организма. Играют роль и социальные различия: более бедные слои населения почти всегда живут ближе к фабрикам, токсинам и загрязняющим веществам. Так возникла новая область исследований: экспозомика, наука о воздействии загрязнения окружающей среды на здоровье, болезни и развитие человека.

Международный метаанализ (исследование других исследований), опубликованный в 2023 году, связал воздействие загрязнения воздуха в критические периоды развития мозга в детстве и подростковом возрасте с риском депрессии и суицидального поведения. Часть исследования, посвящённая визуализации, продемонстрировала изменения в структуре мозга, включая нейросхемы, потенциально вовлечённые в двигательные расстройства, такие как болезнь Паркинсона.

Другие исследования показывают, что загрязнение воздуха с годами увеличивает риск возникновения психических расстройств. В работе, основанной на больших наборах данных в США и Дании, учёный из Чикагского университета Андрей Ржецкий и его коллеги обнаружили, что плохое качество воздуха связано с повышенным уровнем биполярного расстройства и депрессии в обеих странах. Особенно при воздействии в раннем возрасте.

В исследовании, опубликованном в журнале Neurology в октябре 2023 года, специалисты, используя сложные методы геопространственного анализа, показали, что люди со средним уровнем загрязнения воздуха имеют на 56% больший риск развития болезни Паркинсона по сравнению с теми, кто живет в регионах с самым низким уровнем загрязнения воздуха. Также учёные обнаружили нечто странное: частота заболеваемости росла вместе с уровнем загрязнения, но затем она стабилизировалась, хотя загрязнение воздуха продолжало расти. Одной из причин может быть то, что другие заболевания, связанные с загрязнением воздуха, включая болезнь Альцгеймера, маскируют появление болезни Паркинсона, другой причиной может являться необычная форма PM 2.5.

Наибольший риск развития болезни Альцгеймера, по-видимому, возникает у людей, у которых есть генетический вариант, известный как аполипопротеин Е (APOE4). Примерно 25% людей имеют одну копию этого гена, 2−3% - две копии. Однако наследование этого гена само по себе не определяет риск развития болезни Альцгеймера у человека. Воздействие окружающей среды также имеет значение. Имеющиеся научные данные указывают на то, что процесс взаимодействия загрязнения воздуха с генетическим риском возникновения болезни Альцгеймера в более позднем возрасте может начаться в среднем возрасте. По крайней мере, у мужчин. Отдельное исследование с участием более 2000 женщин показало, что при улучшении качества воздуха снижение когнитивных функций у пожилых замедляется.

Параллельно международное исследование Комиссии Lancet показало, что риск развития деменции, включая болезнь Альцгеймера, можно снизить, изменив 12 факторов риска или избегая их: гипертония, нарушение слуха, курение, ожирение, депрессия, низкий социальный контакт, низкий уровень образования, отсутствие физической активности, диабет, чрезмерное употребление алкоголя, черепно-мозговые травмы и загрязнение воздуха. Эти факторы в совокупности представляют собой около 40% случаев деменции во всём мире.