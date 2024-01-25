Эксперты рассказали о преимуществах для здоровья медленного бега

Эксперты рассказали о преимуществах для здоровья медленного бегаСкорость — это иногда не главное
Исследования показывают, что медленный бег может быть в некотором смысле даже полезнее, чем высокоинтенсивные тренировки.
Вас это удивит, но лучшие бегуны тратят около 80% своего времени на тренировки в темпе, который увеличивает частоту сердечных сокращений, но при этом достаточно медленный для поддержания разговора. Только 20% тренировок профессиональных спортсменов проводятся в темпе, которых близок к тому, в котором они ставят мировые рекорды.
Связано это с уровнем стресса во время тренировок. Чем больше скорость бега, тем больше нагрузка на тело. Чем большему напряжению подвергается организм, тем выше риск заболеваний, инфекций и травм. Поэтому спортсмены просто снижают вероятность пропуска тренировок из-за травмы или болезни.
Фундаментальный аспект тренировок - это база. То есть физиологические основы, лежащие в основе всех тренировочных адаптаций. Развиваются они именно во время медленного бега, когда физиологический стресс относительно невелик. Благодаря прочной базе за один удар сердца к мышцам поставляется больше кислорода. Это играет решающую роль в успехе бегуна.
Помимо этого, бег в медленном темпе заставляет организм использовать накопленный жир для получения энергии, а не запасы углеводов, поступающие из пищи.
Но как понять, что вы бежите медленно? В целом это должна быть такая скорость, при которой вы всё ещё можете поддерживать разговор и пульс составляет 70% от максимального.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.