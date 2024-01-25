Эксперты рассказали о преимуществах для здоровья медленного бега

Исследования показывают, что медленный бег может быть в некотором смысле даже полезнее, чем высокоинтенсивные тренировки.

Вас это удивит, но лучшие бегуны тратят около 80% своего времени на тренировки в темпе, который увеличивает частоту сердечных сокращений, но при этом достаточно медленный для поддержания разговора. Только 20% тренировок профессиональных спортсменов проводятся в темпе, которых близок к тому, в котором они ставят мировые рекорды.

Связано это с уровнем стресса во время тренировок. Чем больше скорость бега, тем больше нагрузка на тело. Чем большему напряжению подвергается организм, тем выше риск заболеваний, инфекций и травм. Поэтому спортсмены просто снижают вероятность пропуска тренировок из-за травмы или болезни.