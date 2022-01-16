Эксперты рассказали о разнице между апатией и депрессией

По словам специалиста Ивана Карнауха, депрессия — это клиническое состояние. Пациенту ничего не хочется делать, весь день он лежит, у него снижается аппетит. Иногда такое состояние путают с временным сезонным нарушением. Особенно часто оно проявляется на севере, как говорит психолог. Связано это с отсутствием солнечных дней.

Другой психолог Елена Перминова сказала, что отличительными признаками депрессии являются «длительный сон, потеря интереса к удовольствиям, сокращение общения, сниженный эмоциональный фон, разбитость». Кроме того, депрессия бывает двух типов: эндогенная — больше проявляется утром, и психогенная — вечером.

Стоит отметить, что ставить себе диагноз самостоятельно нельзя. Лучше обратиться к специалисту.