Эксперты рассказали о разнице между апатией и депрессией

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Эксперты рассказали о разнице между апатией и депрессиейКогда обращаться к врачу
Психологи рассказали, как отличить депрессию от простой апатии. С первой человек вряд ли справится без помощи специалиста.
По словам специалиста Ивана Карнауха, депрессия — это клиническое состояние. Пациенту ничего не хочется делать, весь день он лежит, у него снижается аппетит. Иногда такое состояние путают с временным сезонным нарушением. Особенно часто оно проявляется на севере, как говорит психолог. Связано это с отсутствием солнечных дней.
Другой психолог Елена Перминова сказала, что отличительными признаками депрессии являются «длительный сон, потеря интереса к удовольствиям, сокращение общения, сниженный эмоциональный фон, разбитость». Кроме того, депрессия бывает двух типов: эндогенная — больше проявляется утром, и психогенная — вечером.
Стоит отметить, что ставить себе диагноз самостоятельно нельзя. Лучше обратиться к специалисту.
Источник: URA