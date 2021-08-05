Эксперты рассказали о способах использования уксуса в быту

Для чистки мебели и других поверхностей лучше всего подойдёт белый дистиллированный уксус. Он не запачкает поверхности, а кислотность его ближе по количеству к чистящим средствам.

Уксус хорошо очистит разные поверхности и предметы: стекло, столешницы, смесители, душевые и ванны, туалеты, полы, посудомоечную машину, бытовую технику, ткани. Он позволит не только удалить грязь, но и продезинфицировать всё. Правда, для этого в каждом случае автор рекомендует использовать особый рецепт.

Для пищеварительной системы, как отмечает Алёна, уксус тоже полезен. Он помогает бороться с вздутием живота, кислотным рефлюксом (нормализует кислотный баланс), выводить из организма токсины.

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