Эксперты рассказали, помогают ли пищевые добавки при синдроме беспокойных ног

Железо. Как правило, синдром беспокойных ног связан с состояниями, при которых уровень железа снижается. Это беременность, болезни почек, воспалительные заболевания, анемия. Обзор 2019 года показал, что добавки железа улучшают тяжесть симптомов синдрома беспокойных ног по сравнению с плацебо. Однако перед тем как начать принимать эту добавку, проконсультируйтесь с врачом. А лучше всего получать железо из продуктов.

Витамины С и Е. Прити Девнани, доктор медицинских наук, штатный врач Центра расстройств сна Кливлендской клиники и член Американской академии медицины сна, отмечает, что витамин С усвоение железа и помогает снизить эффекты ингибиторов всасывания железа. Витамины С и Е могут быть полезны для людей с заболеваниями почек, а также для тех, кто находится на диализе.

Магний. Пока недостаточно исследований, чтобы предположить, что добавки магния приносят дополнительную пользу людям с синдромом беспокойных ног.