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Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 апреля 2024, 10:30
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Эксперты рассказали, вызывает ли белок запор

Известно, что это вещество насыщает организм
Если вы будете есть много белка и при этом не получать достаточно углеводов, в том числе клетчатки, то можете столкнуться с запорами. Но есть простые способы избавиться от этого.
Эксперты рассказали, вызывает ли белок запор
© AAMULYA / GETTY IMAGES

Если вы хотите держать под контролем вес или наращивать мышечную массу, то вам поможет увеличение потребления белка. А избежать запоров можно при добавлении в рацион большего количества клетчатки. Кроме того, важно регулярно заниматься спортом и избегать обезвоживания.

Избыток насыщающего белка может привести к тому, что вы в итоге будете есть меньше других важных для кишечника продуктов. В том числе пищи с углеводами, клетчаткой.

Эксперты рассказали, вызывает ли белок запор
© GETTY IMAGES / HINTERHAUS PRODUCTIONS

Исследования показали, что диеты с высоким содержанием белка связаны с более высоким риском возникновения воспалительных заболеваний кишечника. Избыток этого вещества может изменить разнообразие и состав кишечного микробиома, или баланс «хороших» и «плохих» бактерий в кишечнике.

Помимо запоров, при потреблении большого количества белка человек может столкнуться с болью в животе и вздутием, неприятным запахом изо рта, обезвоживанием, усталостью, увеличением веса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.