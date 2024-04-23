Эксперты рассказали, вызывает ли белок запор

Эксперты рассказали, вызывает ли белок запорИзвестно, что это вещество насыщает организм
Если вы хотите держать под контролем вес или наращивать мышечную массу, то вам поможет увеличение потребления белка. А избежать запоров можно при добавлении в рацион большего количества клетчатки. Кроме того, важно регулярно заниматься спортом и избегать обезвоживания.
Избыток насыщающего белка может привести к тому, что вы в итоге будете есть меньше других важных для кишечника продуктов. В том числе пищи с углеводами, клетчаткой.
Исследования показали, что диеты с высоким содержанием белка связаны с более высоким риском возникновения воспалительных заболеваний кишечника. Избыток этого вещества может изменить разнообразие и состав кишечного микробиома, или баланс «хороших» и «плохих» бактерий в кишечнике.
Помимо запоров, при потреблении большого количества белка человек может столкнуться с болью в животе и вздутием, неприятным запахом изо рта, обезвоживанием, усталостью, увеличением веса.
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