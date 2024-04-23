Эксперты рассказали, вызывает ли белок запор

Если вы хотите держать под контролем вес или наращивать мышечную массу, то вам поможет увеличение потребления белка. А избежать запоров можно при добавлении в рацион большего количества клетчатки. Кроме того, важно регулярно заниматься спортом и избегать обезвоживания.

Избыток насыщающего белка может привести к тому, что вы в итоге будете есть меньше других важных для кишечника продуктов. В том числе пищи с углеводами, клетчаткой.