Эксперты сообщили о наиболее эффективных методах поощрения вакцинации

Наиболее эффективное оружие для борьбы с ковидом, утверждают авторы статьи, - это методология. Для того чтобы понять, насколько хорошо работает вакцина, надо провести рандомизированные исследования.

Для подобных исследований все участники делятся на несколько случайных групп. Кроме этого, всегда есть группа, принимающая плацебо или проходящая лечение в традиционной форме. Так и проверяется действие препаратов.

Сейчас есть всего лишь 17 методов борьбы с коронавирусной инфекцией, эффективность которых доказана рандомизированными исследованиями. Один из них - вакцинация.