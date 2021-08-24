Эксперты сообщили о наиболее эффективных методах поощрения вакцинации

Эксперты сообщили о наиболее эффективных методах поощрения вакцинацииОни помогут убедить людей поставить прививку
Наиболее эффективное оружие для борьбы с ковидом, утверждают авторы статьи, - это методология. Для того чтобы понять, насколько хорошо работает вакцина, надо провести рандомизированные исследования.
Для подобных исследований все участники делятся на несколько случайных групп. Кроме этого, всегда есть группа, принимающая плацебо или проходящая лечение в традиционной форме. Так и проверяется действие препаратов.
Сейчас есть всего лишь 17 методов борьбы с коронавирусной инфекцией, эффективность которых доказана рандомизированными исследованиями. Один из них - вакцинация.
В Великобритании в настоящее время меньше всего привитых - из молодёжи и тёмнокожих граждан. Вообще многие государства стараются разными способами убедить жителей в необходимости вакцинации. Британские власти за это бесплатно раздают фастфуд, в США платят деньги и дают лотерейные билеты, в Сербии также выплачивают определённую сумму, а в Польше, Гонконге, Канаде "заманивают" выигрышами в лотерею.
Есть и различные санкции за отказ от вакцинации. Так, во Франции и Италии невозможно выйти в общественные места без подтверждения вакцинации, Это спровоцировало протесты в названных странах.
Вероятно, продолжают специалисты, что для наиболее эффективной борьбы с эпидемией понадобится применять и карательные, и поощрительные методы.
Согласно исследованиям, американцев больше всего мотивирует делать прививки не возможность выиграть в лотерею, а денежные выплаты. Вместе с тем, заключают эксперты, нужно будет провести больше рандомизированных исследований эффективности методов поощрения.