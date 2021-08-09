Эксперты спрогнозировали развитие ситуации с COVID-19 в ближайшие годы

Специалист утверждает, что вирус, служащий причиной болезни, не исчезнет. Где-то раз в пять лет он будет господствовать в стране. Вакцины при этом станут защитой от тяжёлого течения коронавируса (то есть с госпитализацией) и смерти от него. Хантер уверен, что коллективный иммунитет так и не образуется.

Спустя несколько лет коронавирусная инфекция изменится. Будет протекать она в лёгкой форме или даже без симптомов. В итоге она станет похожа по проявлениям на простуду. Возможно, рассуждает Пол, COVID-19 будет обостряться зимой, как и другие коронавирусы такого типа. Смертность, однако, в следующий и остальные года будет снижаться, чему поспособствуют и прививки.