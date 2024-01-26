Эксперты узнали, какая посуда самая безопасная для здоровья

Посуду сегодня изготавливают из большого количество разных материалов. Это стекло, нержавеющая сталь, тефлон, чугун, медь и многое другое. Но какой материал самый качественный?

В основном существует две разновидности посуды: из керамики и ПТФЭ (тефлон). Последний материал известен антипригарными свойствами. Но также есть у учёных определённые опасения по поводухимических веществ, которые используются в покрытии из ПТФЭ, а также их долгосрочного влияния на здоровье.

Более ранние исследования показали, что химическая перфтороктановая кислота (ПФОК), используемая для производства тефлона, связана с раком. С тех пор применение этой кислоты было запрещено.