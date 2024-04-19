Эксперты выяснили, может ли недосып повысить шансы на развитие диабета 2 типа

В рамках нового исследования специалисты проанализировали данные Британского биобанка — информацию о 247 867 взрослых. Также они следили за состоянием испытуемых на протяжении более 10 лет.

Когда люди придерживались здорового рациона, но спали менее 6 часов в сутки, у них увеличивался риск возникновения диабета 2 типа по сравнению с теми, кто спал нормальное количество часов.