Эксперты выяснили, может ли недосып повысить шансы на развитие диабета 2 типа

Опубликовано 19 апреля 2024, 15:00
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Эксперты выяснили, может ли недосып повысить шансы на развитие диабета 2 типаСейчас многим из нас не хватает сна
Связь между сном и сахарным диабетом на самом деле сложна. Недавнее исследование показало, что люди, которые спят менее 6 часов в сутки, подвергаются более высокому риску возникновения диабета 2 типа.
В рамках нового исследования специалисты проанализировали данные Британского биобанка — информацию о 247 867 взрослых. Также они следили за состоянием испытуемых на протяжении более 10 лет.
Когда люди придерживались здорового рациона, но спали менее 6 часов в сутки, у них увеличивался риск возникновения диабета 2 типа по сравнению с теми, кто спал нормальное количество часов.
Продолжительность сна длиной в 5 часов была связана с с повышением риска возникновения диабета 2 типа на 16%. У тех, кто спал от 3 до 4 часов в сутки, этот риск был на 41% выше, чем у людей, которые выделяли от 7 до 8 часов на сон.
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Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова
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