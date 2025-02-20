Эксперты заявили о вреде наушников с активным шумоподавлением

Хотя часто в качестве источника APD называют родовые осложнения или ушные инфекции, некоторые аудиологи заметили увеличение числа случаев среди детей, которые часто пользуются наушниками с шумоподавлением. Один из экспертов предполагает, что постоянная блокировка фонового шума может заставить мозг «забыть», как фильтровать звуки естественным образом.

Однако другие аудиологи с этим не согласны. Рут Райзман, специалист по APD, говорит, что нет убедительных доказательств, связывающих шумоподавляющие наушники с этим расстройством. Она советует ограничить использование наушников и снизить громкость звука, чтобы предотвратить повреждение слуха, но не видит риска, связанного именно с этой технологией.

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