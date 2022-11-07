Экстремальные диеты без мяса могут быть очень вредны для вас. Диетолог объяснил, почему

Некоторые люди доводят веганскую диету до крайности, предпочитая есть только сырые растительные продукты без какой-либо тепловой обработки. Исследования же говорят, что сыроедение может принести больше вреда, чем пользы. Вот какие есть последствия у такой диеты:

1. Вам может не хватить питательных веществ.

Так, например, при приготовлении шпината организму становится легче усваивать содержащийся в нём кальций. Исследования также показали, что, хотя приготовление помидоров снижает содержание витамина С в них на 28%, оно увеличивает содержание ликопина более чем на 50%.

2. Вам может не хватить витаминов и минералов.

Сыроедам может не хватать витаминов B12 и D, селена, цинка, железа и двух типов омега-3 жирных кислот. Это связано с тем, что многие продукты с высоким содержанием этих веществ являются животными.

3. Можно получить нарушения менструального цикла.

Исследователи обнаружили, что у 30% женщин моложе 45 лет, которые придерживались сыроедческой диеты более трёх лет, наблюдалась частичная или полная аменорея (отсутствие менструаций).