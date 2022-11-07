Экстремальные диеты без мяса могут быть очень вредны для вас. Диетолог объяснил, почему

Экстремальные диеты без мяса могут быть очень вредны для вас. Диетолог объяснил, почемуВо всём нужно знать меру
Веганские диеты в последнее время становятся всё более популярными. Некоторые начинают придерживаться их в надежде улучшить своё здоровье. Однако эксперты считают, что экстремальные формы растительного питания могут лишь ухудшить физическое состояние.
Некоторые люди доводят веганскую диету до крайности, предпочитая есть только сырые растительные продукты без какой-либо тепловой обработки. Исследования же говорят, что сыроедение может принести больше вреда, чем пользы. Вот какие есть последствия у такой диеты:
1. Вам может не хватить питательных веществ.
Так, например, при приготовлении шпината организму становится легче усваивать содержащийся в нём кальций. Исследования также показали, что, хотя приготовление помидоров снижает содержание витамина С в них на 28%, оно увеличивает содержание ликопина более чем на 50%.
2. Вам может не хватить витаминов и минералов.
Сыроедам может не хватать витаминов B12 и D, селена, цинка, железа и двух типов омега-3 жирных кислот. Это связано с тем, что многие продукты с высоким содержанием этих веществ являются животными.
3. Можно получить нарушения менструального цикла.
Исследователи обнаружили, что у 30% женщин моложе 45 лет, которые придерживались сыроедческой диеты более трёх лет, наблюдалась частичная или полная аменорея (отсутствие менструаций).