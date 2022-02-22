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Электронные сигареты стали причиной хрипов в груди, кашля и других симптомов респираторных инфекций

Об этом пишет Medical Xpress
Согласно результатам исследования, опубликованным в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, вероятность появления у людей при курении электронных сигарет хрипов и различных признаков респираторного заболевания увеличивается. Причём касается это именно молодёжи. Подробнее - в статье.
Электронные сигареты стали причиной хрипов в груди, кашля и других симптомов респираторных инфекций

Группа учёных из Школы общественного здравоохранения Бостонского университета (США) обнаружила, что у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет из-за электронных сигарет развиваются различные респираторные симптомы и появляются хрипы в груди. Результаты исследования были опубликованы в издании American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Электронные сигареты стали причиной хрипов в груди, кашля и других симптомов респираторных инфекций

Анализировались в ходе исследования данные об участниках проекта «Табак и здоровье населения» - 2019. Оказалось, что даже при курении электронных сигарет в прошлом у людей повышается вероятность развития любого из респираторных симптомов, а также хрипов. То же самое касалось и тех, кто курит такие сигареты в настоящее время.

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Источник: Medical Xpress
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