Электронные сигареты стали причиной хрипов в груди, кашля и других симптомов респираторных инфекций

Электронные сигареты стали причиной хрипов в груди, кашля и других симптомов респираторных инфекцийОб этом пишет Medical Xpress
Группа учёных из Школы общественного здравоохранения Бостонского университета (США) обнаружила, что у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет из-за электронных сигарет развиваются различные респираторные симптомы и появляются хрипы в груди. Результаты исследования были опубликованы в издании American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.
Анализировались в ходе исследования данные об участниках проекта «Табак и здоровье населения» - 2019. Оказалось, что даже при курении электронных сигарет в прошлом у людей повышается вероятность развития любого из респираторных симптомов, а также хрипов. То же самое касалось и тех, кто курит такие сигареты в настоящее время.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.