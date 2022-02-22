Электронные сигареты стали причиной хрипов в груди, кашля и других симптомов респираторных инфекций

Анализировались в ходе исследования данные об участниках проекта «Табак и здоровье населения» - 2019. Оказалось, что даже при курении электронных сигарет в прошлом у людей повышается вероятность развития любого из респираторных симптомов, а также хрипов. То же самое касалось и тех, кто курит такие сигареты в настоящее время.

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