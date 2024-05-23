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Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 мая 2024, 08:15
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Электроразряды помогли с параличом. Но почему — остается загадкой

Ученые ломают голову
Новое исследование предлагает надежду для людей с параличом. Исследователи использовали неинвазивную электростимуляцию для улучшения функций кисти и руки у пациентов с тетраплегией. Стимуляция, осуществляемая с помощью электродов на шее, привела к значительному улучшению силы и функциональных задач у более чем 70% участников. Но есть вопросы.
Электроразряды помогли с параличом. Но почему — остается загадкой
© Ferra

Этот относительно простой и доступный подход мог бы стать для многих «переломным моментом», но ученые пока не знают, почему он работает. Исследователи предполагают, что стимуляция может запускать нейропластичность, позволяя мозгу перестраиваться и компенсировать некоторые повреждения, вызванные травмой спинного мозга.

Несмотря на отсутствие полного понимания, польза от этой процедуры неоспорима. Участники сообщили о восстановлении таких способностей, как удержание предметов, использование сенсорных экранов и контроль температуры тела. Эти улучшения, хотя и скромные, могут значительно повысить качество жизни.

Однако дальнейший прогресс зависит от разгадки механизма, лежащего в основе этой терапии. Исследователи призывают к проведению дальнейших исследований, чтобы понять, как именно электростимуляция приводит к таким положительным результатам.

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