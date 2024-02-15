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Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 февраля 2024, 04:37
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Эндокринолог объяснила пользу для организма тренировок с отягощением

Решается несколько проблем
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о пользе тренировок с отягощением.
Эндокринолог объяснила пользу для организма тренировок с отягощением

© Ferra.ru

По её словам, такие тренировки профилактируют цереброваскулярные заболевания, часто сопровождающиеся головной болью и даже депрессивными состояниями. Кроме того, во время тренировок необходимо фокусироваться на внутренних ощущениях, что успокаивает и помогает бороться со стрессом.

Тренировки предполагают контроль дыхания, что способствует нейронной адаптации. Тренировочный процесс влияет на увеличение инсулиноподобного фактора роста и обуславливает пластичность мозга.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:RuNews24
Автор:Андрей Кадуков
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