Эндокринолог перечислила признаки дефицита витамина A

По её словам, витамин А универсален и важен для роста и репродукции, дифференцировки эпителиальной и костной тканей, поддержания иммунитета и зрения.

Как говорит Михалева, первый признак дефицита витамина А — нарушения зрения. Может возникнуть «куриная слепота», а в тяжёлых случаях — «сухой глаз», который может привести к язвам роговицы, рубцеванию и слепоте.

Дети с дефицитом витамина А плохо растут и набирают вес. Также признаком недостатка витамина может быть плохой иммунитет. Это значит, что люди с дефицитом более склонны к респираторным заболеваниям и инфекционной диарее.

Сухость, повреждение и старение кожи тоже могут указывать на нехватку витамина А в организме. Ещё признаками являются проблемы в репродуктивной сфере и у мужчин, и у женщин.

Витамин А содержится в печени, рыбьем жире, яичном желтке, цельном молоке, масле и сыре, а также в моркови, жёлтых и темно-зелёных листовых овощах, тыкве, абрикосах и дыне.

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