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Эндокринолог рассказала, как питаться, чтобы жить дольше

Нужно соблюдать простые принципы
Заведующая лабораторией биомаркеров старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Любовь Мачехина рассказала, какой диеты следует придерживаться, чтобы прожить дольше.
Эндокринолог рассказала, как питаться, чтобы жить дольше

Мачехина говорит, что оптимальное питание должно соответствовать принципам средиземноморской диеты, но основываться на местных продуктах. Принципы такие: много клетчатки, цельнозерновой хлеб, овощи, зелень. Это способствует поддержанию оптимальной микрофлоры, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта.

Также важно отказаться от вредных привычек, в первую очередь от курения, заниматься физической активностью. Достаточно хотя бы получаса непрерывной ходьбы в день. Также следует контролировать состояние сосудов и избегать стресса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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