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Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 января 2024, 00:00
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Энергетические напитки действительно оказались опасны для здоровья детей

Вот что показало новое исследование
Учёные обнаружили, что мальчики чаще, чем девочки, пьют энергетики. При этом данные напитки связаны с повышенным риском возникновения проблем с психикой, в том числе со стрессом, тревогой, депрессией, суицидальными мыслями.

Из-за энергетиков, как считают учёные, дети могут подвергаться риску употребления психоактивных веществ, насилия, небезопасного секса. Также они могут иметь проблемы со сном, нездоровые пищевые привычки, плохую успеваемость.

Учёные из Fuse, Центра трансляционных исследований в области общественного здравоохранения, Университетов Ньюкасла и Университета Тиссайд провели анализ данных 57 исследований. Участвовали в этих исследованиях более чем 1,2 миллиона детей и молодых людей из более 20 стран.

Энергетические напитки действительно оказались опасны для здоровья детей
© Health Matters

Эксперты действительно обеспокоены тем, что энергетики могут привести к психологическому стрессу и проблемам с психическим здоровьем. По их словам, нужно как можно скорее принять все необходимые меры, чтобы защитить детей и молодых людей от этих рисков.

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