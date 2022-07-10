Ешьте эти продукты, чтобы похудеть даже после 40 лет

Ешьте эти продукты, чтобы похудеть даже после 40 летИ, к тому же, желательно отказаться от вредных привычек
Почему именно 40 лет? Арзамасцев объяснил, что после этого возраста в организме человека происходят гормональные изменения, влияющие на скорость обмена веществ. Так, лишний вес набирается быстрее, а избавиться от него становится сложнее. Диетолог отметил, что для поддержания формы вам необходимо как минимум отказаться от вредных привычек, заняться спортом и перейти на правильное питание.
В первую очередь Арзамасцев порекомендовал включить в ежедневный рацион продукты с содержанием постного белка, а именно курицу и говядину.
Нужно добавить постный белок, курицу индейку или постную говядину. Эти продукты не перерабатываются в организме в жир, содержат витамины и аминокислоты, которые способны ускорить метаболизм и способствовать похудению
И не забывать про нужное количество клетчатки.
Любая зелень: шпинат, капуста, сельдерей, все что зеленое и свежее, что содержит мало калорий, много витаминов, много клетчатки. Эти продукты помогут насытиться и снизить чувство голода, также нужно регулярно есть продукты, с содержанием йода, например, морскую капусту.
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