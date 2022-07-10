Ешьте эти продукты, чтобы похудеть даже после 40 лет

Почему именно 40 лет? Арзамасцев объяснил, что после этого возраста в организме человека происходят гормональные изменения, влияющие на скорость обмена веществ. Так, лишний вес набирается быстрее, а избавиться от него становится сложнее. Диетолог отметил, что для поддержания формы вам необходимо как минимум отказаться от вредных привычек, заняться спортом и перейти на правильное питание.

В первую очередь Арзамасцев порекомендовал включить в ежедневный рацион продукты с содержанием постного белка, а именно курицу и говядину.