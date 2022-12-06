Ешьте эти семь продуктов на завтрак, если хотите улучшить работу мозга

Если вы хотите быть максимально продуктивным и сосредоточенным весь день, то на завтрак съешьте какой-нибудь из этих продуктов.

Яйца. В них много белка, а ещё есть холин. Последнее вещество влияет на память и интеллект.

Копчёный лосось. В его состав входит белок и омега-3. Существующие научные исследования показывают, что омега-3 играют важную роль в развитии мозга у детей, а при беременности эти жирные кислоты могут благотворно повлиять на умственное развитие ребёнка. При недостатке омега-3 могут возникнуть нарушения, связанные с мышлением.