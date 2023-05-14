Ешьте меньше этих продуктов, чтобы не заболеть диабетом

Рафинированные и жареные продукты. Так, в жареной пище много жира и содержатся определённые вредные вещества (конечные продукты гликирования). Из рафинированных продуктов удалили большую часть полезной клетчатки и микроэлементов, а вместо этого добавили искусственные химические вещества. И некоторые из добавленных веществ вредят кишечным бактериям, которые регулируют уровень глюкозы и чувствительность к инсулину. Одно из таких веществ - фруктоза.

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