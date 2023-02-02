Ещё одна причина больше общаться с людьми: это защитит от болезней сердца

Ещё одна причина больше общаться с людьми: это защитит от болезней сердцаТакой вывод недавно сделали учёные
В ходе нового исследования, результаты которого опубликованы в JACC: Heart Failure, выяснилось, что одиночество и социальная изоляция связаны с сердечной недостаточностью. Но ещё важнее то, чувствует ли сам человек себя одиноким.
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Социальная изоляция и одиночество - это понятия всё же разные. Первое предполагает нечастые социальные связи или же объективное одиночество, а второе представляет собой болезненное чувство, которое испытывает человек.
В ходе проведения исследования учёные проанализировали данные исследования UK Biobank. Были изучены при этом данные о здоровье более чем 400 тысяч человек среднего и старшего возраста.
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Оказалось, что и одиночество, и социальная изоляция повышают на 15-20% риск госпитализации либо смерти от сердечной недостаточности. При этом социальная изоляция была фактором риска только при отсутствии у человека ощущения одиночества. И даже если человек не находился в социальной изоляции, одиночество всё равно повышало вероятность развития сердечной недостаточности.
Кроме того, социальная изоляция и одиночество чаще встречались у мужчин и были связаны с ожирением, употреблением табака.
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