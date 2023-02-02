Ещё одна причина больше общаться с людьми: это защитит от болезней сердца

Оказалось, что и одиночество, и социальная изоляция повышают на 15-20% риск госпитализации либо смерти от сердечной недостаточности. При этом социальная изоляция была фактором риска только при отсутствии у человека ощущения одиночества. И даже если человек не находился в социальной изоляции, одиночество всё равно повышало вероятность развития сердечной недостаточности.

Кроме того, социальная изоляция и одиночество чаще встречались у мужчин и были связаны с ожирением, употреблением табака.

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