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Ещё одна причина отказаться от фастфуда: даже до беременности он может повлиять на здоровье будущего ребёнка

Такой эффект учёные обнаружили у женщин
Недавно учёные выяснили, что фастфуд может плохо сказаться на здоровье будущего ребёнка ещё до его зачатия, а также на грудном молоке матери. Поэтому так важно, по мнению специалистов, женщинам перед беременностью следить за своим питанием.
Ещё одна причина отказаться от фастфуда: даже до беременности он может повлиять на здоровье будущего ребёнка

В рамках исследования учёных из лаборатории Сферруцци-Перри в Центре исследований трофобластов Кембриджского университета и Департамента укрепления здоровья женщин и новорождённых в Чилийском университете в Сантьяго было проведено несколько экспериментов. Участвовали в них лабораторные мыши.

Ещё одна причина отказаться от фастфуда: даже до беременности он может повлиять на здоровье будущего ребёнка

В рамках эксперимента мышей до, во время и после беременности кормили диетой, в которую входили жирные гранулы и подслащённое сгущённое молоко. Эти продукты имели ту же питательную ценность, что и сладкая газировка, картошка фри и гамбургер.

Оказалось, что даже кратковременное соблюдение такой диеты влияло на выживаемость детёнышей. Причём они чаще умирали именно в тот период, когда мать кормила потомство. Связано это было с тем, что качество молока у таких мышей было плохим.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в издании Acta Physiologica.

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