Ещё одна причина отказаться от фастфуда: даже до беременности он может повлиять на здоровье будущего ребёнка

В рамках эксперимента мышей до, во время и после беременности кормили диетой, в которую входили жирные гранулы и подслащённое сгущённое молоко. Эти продукты имели ту же питательную ценность, что и сладкая газировка, картошка фри и гамбургер.

Оказалось, что даже кратковременное соблюдение такой диеты влияло на выживаемость детёнышей. Причём они чаще умирали именно в тот период, когда мать кормила потомство. Связано это было с тем, что качество молока у таких мышей было плохим.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в издании Acta Physiologica.

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