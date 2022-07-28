Ещё одна причина отказаться от фастфуда: даже до беременности он может повлиять на здоровье будущего ребёнка

Ещё одна причина отказаться от фастфуда: даже до беременности он может повлиять на здоровье будущего ребёнкаТакой эффект учёные обнаружили у женщин
В рамках исследования учёных из лаборатории Сферруцци-Перри в Центре исследований трофобластов Кембриджского университета и Департамента укрепления здоровья женщин и новорождённых в Чилийском университете в Сантьяго было проведено несколько экспериментов. Участвовали в них лабораторные мыши.
В рамках эксперимента мышей до, во время и после беременности кормили диетой, в которую входили жирные гранулы и подслащённое сгущённое молоко. Эти продукты имели ту же питательную ценность, что и сладкая газировка, картошка фри и гамбургер.
Оказалось, что даже кратковременное соблюдение такой диеты влияло на выживаемость детёнышей. Причём они чаще умирали именно в тот период, когда мать кормила потомство. Связано это было с тем, что качество молока у таких мышей было плохим.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в издании Acta Physiologica.
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