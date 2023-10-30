Ещё одна причина пить кофе: он полезен для почек

Ещё одна причина пить кофе: он полезен для почекОб этом недавно узнали учёные
По словам диетолога, о здоровье почек часто забывают. Но количество лет жизни, потерянных из-за повреждения почек, равняется количеству лет, потерянных из-за рака кишечника у человека. Поддержать работу почек может кофе.
В ходе нового исследования, в котором приняли участие почти 80 тысяч голландцев, выяснилось, что кофе помогает сохранить здоровье почек. И это относится ко всем людям, в особенности к людям с диабетом.
Каждая чашка чёрного кофе без сахара и каких-либо добавок связана со снижением повреждения почек. Максимальную же пользу для здоровья можно получить от четырёх чашек напитка.
Правда, это исследование было сосредоточено только на любителях кофе и на здоровье их почек. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить полученные данные.
Проблемы с почками могут действительно стать причиной смерти. Известно, что ухудшение работы почек начинается уже в 35 лет. То есть 1,7 миллиона голландцев с плохо функционирующими почками рискуют преждевременно умереть.
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