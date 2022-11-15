Если хотите избавиться от жира на животе, то по утрам помните об этих правилах

Если хотите избавиться от жира на животе, то по утрам помните об этих правилахТак вы легко снизите вес
Убрать жир на животе может быть особенно сложно. Связано это с тем, что большая часть такого жира - это опасный висцеральный жир. Избавиться от него можно только сочетанием физической активности с диетой. Вот что для этого вы можете сделать утром.
Существует несколько привычек, связанных с питьём в утренние часы. Они помогут вам быстрее избавиться от лишнего веса в области живота.
Употребление воды с лимоном. Доктор медицинских наук Триста Бест говорит, что это сможет поддержать ваши усилия по сжиганию жира на животе и по снижению веса. Вода с лимоном в целом может стать хорошим способом для организма получать больше воды. Это позволит вам чувствовать себя более сытым, есть меньше во время завтрака, поддержит здоровый обмен веществ.
Ограничение потребления сладких кофейных напитков. Исследования демонстрируют, что из-за большого количества сахара может увеличиться объём жировой ткани вокруг желудка или повыситься риск образования брюшного жира.
Добавление в смузи овсяных хлопьев. Благодаря овсу ваш организм сможет получить клетчатку, а она насытит и предотвратит переедание между приёмами пищи. Кроме того, исследования показывают, что растворимая клетчатка увеличивает разнообразие полезных бактерий в кишечнике.
Употребление протеинового коктейля. Диета с высоким содержанием белка поможет вам быстрее сбросить вес. И это доказывают исследования.
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