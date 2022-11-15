Если хотите избавиться от жира на животе, то по утрам помните об этих правилах

Употребление воды с лимоном. Доктор медицинских наук Триста Бест говорит, что это сможет поддержать ваши усилия по сжиганию жира на животе и по снижению веса. Вода с лимоном в целом может стать хорошим способом для организма получать больше воды. Это позволит вам чувствовать себя более сытым, есть меньше во время завтрака, поддержит здоровый обмен веществ.