Если лица прохожих похожи на «демонов», у вас редкое заболевание: исследование

Новое исследование ученых из Дартмута предлагает первую в истории точную визуализацию того, что испытывают люди, страдающие ПМО. Образованное от греческих слов «лицо» и «искажение восприятия», болезнь приводит к тому, что лица кажутся растянутыми, искаженными и даже «демоническими».

В исследовании подробно описывается уникальный случай 58-летнего мужчины, который испытывает ПМО только при личной встрече. Лица на экранах и бумаге выглядят нормально, что позволило исследователям использовать умную технику, чтобы зафиксировать его искажения.

Они показывали пациенту реальное лицо и фотографию того же человека на экране компьютера. Пациент давал обратную связь в режиме реального времени, пока исследователи манипулировали фотографией с помощью программного обеспечения, чтобы привести ее в соответствие с его воспринимаемыми искажениями. Этот уникальный подход позволил обойти ограничения предыдущих исследований, когда пациенты воспринимали искажения даже в визуализации.