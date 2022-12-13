Если на кухне что-то пошло не так: как правильно лечить небольшие порезы и ожоги

На ожог нельзя наносить зубную пасту, масло, мази либо местные антибиотики. Вместо этого возьмите вазелин и используйте его два-три раза в день.

Ожог нужно накрыть стерильной повязкой. Нельзя также вскрывать волдыри, которые будут образовываться. Кроме того, необходимо защищать ожог от солнца до тех пор, пока он не заживёт.

Если ожог большой, тяжёлый или он образовался у младенца/пожилого, то обратитесь немедленно за медицинской помощью.

Ещё одной распространённой травмой являются порезы. Сначала вам необходимо остановить кровотечение (сделать это можно, прижав на некоторое время к ране чистую марлю), затем вымыть руки и промыть рану мягким мылом и тёплой либо прохладной водой.

Закройте рану стерильной повязкой и меняйте её каждый день до тех пор, пока рана не заживёт.

Если же порез сделан был ржавым либо грязным предметом, то важно убедиться, что у вас поставлена прививка от столбняка.

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