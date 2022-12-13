Если на кухне что-то пошло не так: как правильно лечить небольшие порезы и ожоги

Если на кухне что-то пошло не так: как правильно лечить небольшие порезы и ожогиВозьмите это на заметку при готовке праздничных блюд
Дерматолог из Американской академии дерматологии отмечает, что при быстром и эффективном лечении различных травм, полученных на кухне, быстрее идёт процесс заживления, а рубцы становятся меньше. Вот что делать, если вы порезались или обожглись при приготовлении пищи.
Фото: Medstarhealth.org
Когда ваша кожа повреждена, ваш организм начинает активно работать над её восстановлением. При заживлении раны на коже может возникать шрам, поскольку это естественная часть этого процесса.
Внешний вид шрама зачастую зависит от того, насколько хорошо рана заживает. И если вы получили царапину или порез, то можете при правильной обработке раны уменьшить шрам.
Ожоги первой степени возникают, если вы случайно касаетесь горячей плиты или духовки. Затрагивает такой ожог лишь верхний слой кожи. Первым делом охладите этот ожог, погрузив его в прохладную воду либо прикладывая холодные влажные компрессы до тех пор, пока боль не утихнет.
На ожог нельзя наносить зубную пасту, масло, мази либо местные антибиотики. Вместо этого возьмите вазелин и используйте его два-три раза в день.
Ожог нужно накрыть стерильной повязкой. Нельзя также вскрывать волдыри, которые будут образовываться. Кроме того, необходимо защищать ожог от солнца до тех пор, пока он не заживёт.
Если ожог большой, тяжёлый или он образовался у младенца/пожилого, то обратитесь немедленно за медицинской помощью.
Ещё одной распространённой травмой являются порезы. Сначала вам необходимо остановить кровотечение (сделать это можно, прижав на некоторое время к ране чистую марлю), затем вымыть руки и промыть рану мягким мылом и тёплой либо прохладной водой.
Закройте рану стерильной повязкой и меняйте её каждый день до тех пор, пока рана не заживёт.
Если же порез сделан был ржавым либо грязным предметом, то важно убедиться, что у вас поставлена прививка от столбняка.
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