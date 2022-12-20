Если постоянно есть эти продукты, у вас могут закупориться артерии

Если постоянно есть эти продукты, у вас могут закупориться артерииРечь в основном о чём-то жирном
Закупорка артерий происходит, когда бляшки накапливаются и ограничивают приток крови к тканям и жизненно важным органам тела. Это состояние называется атеросклерозом. Некоторые продукты могут способствовать развитию болезни, если есть их постоянно.
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1. Бекон.
Бекон содержит так много жира, что его употребление может привести к закупорке сосудов. Кроме того, в нём много натрия.
2. Сливочное масло.
То же самое — высокий уровень насыщенных жиров может привести к закупорке артерий и нежелательному уровню холестерина.
3. Бисквит.
Такие десерты часто очень калорийны. В бисквите содержатся масло, сливки, соль и сахар, поэтому лакомства насыщенными жирами и натрием.
4. Цельное молоко и сыр.
Употребление слишком большого количества этих продуктов может привести к закупорке артерий. Эксперты в области здравоохранения предлагают ограничить потребление молочных продуктов не более чем двумя порциями в день.
5. Жареная еда.
Обжаривание покрывает пищу вредным для здоровья жиром и маслом, что способствует закупорке артерий.