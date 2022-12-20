Если постоянно есть эти продукты, у вас могут закупориться артерии

1. Бекон.

Бекон содержит так много жира, что его употребление может привести к закупорке сосудов. Кроме того, в нём много натрия.

2. Сливочное масло.

То же самое — высокий уровень насыщенных жиров может привести к закупорке артерий и нежелательному уровню холестерина.

3. Бисквит.

Такие десерты часто очень калорийны. В бисквите содержатся масло, сливки, соль и сахар, поэтому лакомства насыщенными жирами и натрием.

4. Цельное молоко и сыр.

Употребление слишком большого количества этих продуктов может привести к закупорке артерий. Эксперты в области здравоохранения предлагают ограничить потребление молочных продуктов не более чем двумя порциями в день.

5. Жареная еда.

Обжаривание покрывает пищу вредным для здоровья жиром и маслом, что способствует закупорке артерий.