Если у вас в роду были силачи, то у вас выше шансы прожить более долгую жизнь

Исследователи сосредоточились на силе захвата руки — показателе, который часто используется для оценки общего состояния мышц. Они обнаружили, что люди с генетической предрасположенностью к более крепкому хвату имели несколько меньший риск развития таких распространенных заболеваний, как сердечно-сосудистые, диабет и некоторые виды рака, по сравнению с теми, кто имел более слабый генетический профиль. Интересно, что это генетическое преимущество, по-видимому, не привело к лучшему восстановлению после серьезных заболеваний.

«Похоже, что гены силы могут быть больше направлены на предотвращение болезней, чем на восстановление после них», — объясняет ведущий исследователь Пяйви Херранен.

В исследовании использовалась специальная методика, называемая полигенной оценкой. Этот показатель объединяет влияние сотен тысяч генных вариаций, давая более полное представление о генетической предрасположенности человека к мышечной силе.

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