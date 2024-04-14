Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 14 апреля 2024, 04:30
1 мин.

Если у вас в роду были силачи, то у вас выше шансы прожить более долгую жизнь

Проверьте свою родословную
Гены “силы” оказались причиной более долгой и здоровой жизни. Новое исследование показывает, что генетическая связь с силой мышц может обеспечить защиту от распространенных заболеваний и даже предсказать более долгую жизнь. В ходе финского исследования, крупнейшего в своем роде, были проанализированы ДНК и данные о состоянии здоровья более 340 000 участников.
Если у вас в роду были силачи, то у вас выше шансы прожить более долгую жизнь
© Ferra

Исследователи сосредоточились на силе захвата руки — показателе, который часто используется для оценки общего состояния мышц. Они обнаружили, что люди с генетической предрасположенностью к более крепкому хвату имели несколько меньший риск развития таких распространенных заболеваний, как сердечно-сосудистые, диабет и некоторые виды рака, по сравнению с теми, кто имел более слабый генетический профиль. Интересно, что это генетическое преимущество, по-видимому, не привело к лучшему восстановлению после серьезных заболеваний.

«Похоже, что гены силы могут быть больше направлены на предотвращение болезней, чем на восстановление после них», — объясняет ведущий исследователь Пяйви Херранен.

В исследовании использовалась специальная методика, называемая полигенной оценкой. Этот показатель объединяет влияние сотен тысяч генных вариаций, давая более полное представление о генетической предрасположенности человека к мышечной силе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
,
#ДНК
,
#геномика