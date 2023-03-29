Если в организме слишком много этого элемента, то это опасно для жизни

Магний - это минерал, который нужен организму для его нормального развития и функционирования. Вместе с калием магний принимает участие в основных клеточных процессах.

Магний отвечает за работу более 600 ферментов. Помимо этого, по словам учёных, от уровня магния в крови зависит то, насколько эффективно иммунная система может бороться с раковыми клетками и патогенами.