Если вам хочется съесть эти продукты, то у вас - деменция

Лобно-височная деменция считается одной из самых редких форм старческого слабоумия. Но она способна вызвать проблемы с речью и поведением. Указывать на эту болезнь может тяга к определённым продуктам.

Представители благотворительной организации Alzheimer's UK отмечают, что при таком виде деменции пациентам хочется есть много жирных, сладких продуктов, а также углеводов. Также человек в этом случае забывает, как правильно себя вести за столом.