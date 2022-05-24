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Если вам хочется съесть эти продукты, то у вас - деменция

Точнее, одна из её разновидностей
Тяга к определённым видам пищи может быть сигналом развития деменции. Об этом пишет портал Daily Express.
Если вам хочется съесть эти продукты, то у вас - деменция

Лобно-височная деменция считается одной из самых редких форм старческого слабоумия. Но она способна вызвать проблемы с речью и поведением. Указывать на эту болезнь может тяга к определённым продуктам.

Представители благотворительной организации Alzheimer's UK отмечают, что при таком виде деменции пациентам хочется есть много жирных, сладких продуктов, а также углеводов. Также человек в этом случае забывает, как правильно себя вести за столом.

Если вам хочется съесть эти продукты, то у вас - деменция

Кроме того, специалисты добавляют, что люди могут просто забыть, когда нужно остановиться при употреблении алкоголя, курении или поедании пищи.

Из других признаков лобно-височной деменции - грубость и бесчувственность, импульсивные действия, подавленность, потеря запретов, интереса к вещам и людям, драйва и мотивации, переедание, повторяющееся поведение, уменьшение словарного запаса, пренебрежение правилами личной гигиены, неправильное использование слов в речи, забывание значения общеупотребительных слов, повторение определённого количества фраз.

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