Если вам хочется съесть эти продукты, то у вас - деменция

Если вам хочется съесть эти продукты, то у вас - деменцияТочнее, одна из её разновидностей
Лобно-височная деменция считается одной из самых редких форм старческого слабоумия. Но она способна вызвать проблемы с речью и поведением. Указывать на эту болезнь может тяга к определённым продуктам.
Представители благотворительной организации Alzheimer's UK отмечают, что при таком виде деменции пациентам хочется есть много жирных, сладких продуктов, а также углеводов. Также человек в этом случае забывает, как правильно себя вести за столом.
Кроме того, специалисты добавляют, что люди могут просто забыть, когда нужно остановиться при употреблении алкоголя, курении или поедании пищи.
Из других признаков лобно-височной деменции - грубость и бесчувственность, импульсивные действия, подавленность, потеря запретов, интереса к вещам и людям, драйва и мотивации, переедание, повторяющееся поведение, уменьшение словарного запаса, пренебрежение правилами личной гигиены, неправильное использование слов в речи, забывание значения общеупотребительных слов, повторение определённого количества фраз.
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