Если вы хотите похудеть: чем вредны сахарозаменители

По словам Киселевой, фруктоза для нашего организма это не моментальный источник энергии – попадая в организм, она не расходуется сразу, а откладывается в виде жира. То есть сахарозаменители на основе фруктозы не помогут сбросить лишний вес, а наоборот - поспособствуют его набору.

При этом, калорийность таких подсластителей почти такая же, как и у обычного сахара: от 354 до 396 килокалорий на 100 граммов при калорийности сахара 398 килокалорий. И эти калории — пустые, они не насыщают организм.