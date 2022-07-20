Если вы хотите похудеть: чем вредны сахарозаменители

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Если вы хотите похудеть: чем вредны сахарозаменителиИ насколько они калорийны
Многим хочется сбросить лишние килограммы. На пути к этой цели некоторые люди прибегают к сахарозаменителям, дабы не употреблять много сахара. Однако сахарозаменители на основе фруктозы могут наоборот спровоцировать ожирение и различные нарушения в организме, рассказала диетолог, врач превентивной и антивозрастной медицины Анна Киселева в беседе с “МК Санкт-Петербург”.
По словам Киселевой, фруктоза для нашего организма это не моментальный источник энергии – попадая в организм, она не расходуется сразу, а откладывается в виде жира. То есть сахарозаменители на основе фруктозы не помогут сбросить лишний вес, а наоборот - поспособствуют его набору.
При этом, калорийность таких подсластителей почти такая же, как и у обычного сахара: от 354 до 396 килокалорий на 100 граммов при калорийности сахара 398 килокалорий. И эти калории — пустые, они не насыщают организм.
Следовательно, сохраняется голод и можно съесть больше, чем требуется. Еще большая опасность заключается в том, что на фоне подсластителей идет всплеск гормонов, и контролировать аппетит труднее, появляется склонность выбирать неполезную еду
Анна Киселева
Диетолог
Источник:МК Санкт-Петербург
Автор:Максим МногословныйТеги:
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