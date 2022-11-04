Если вы много пили в юности, у вас больший шанс развития инсульта

Таковы результаты исследования, опубликованного в журнале Neurology®. Риск инсульта возрастал тем больше, чем больше лет люди употребляли алкоголь в умеренных или тяжелых количествах.

В исследовании изучались записи из национальной базы данных здравоохранения Кореи о людях в возрасте 20-30 лет, которые проходили четыре ежегодных медицинских осмотра. Каждый год их спрашивали об употреблении алкоголя. За ними следили в среднем в течение шести лет.

Их спрашивали о количестве дней в неделю, когда они пили алкоголь, и о самом количестве напитков. В исследование было включено более 1,5 миллиона человек. В общей сложности у 3 153 человек во время исследования случился инсульт.

У людей, употреблявших алкоголь в умеренной или тяжелой форме в течение двух или более лет исследования, вероятность инсульта была примерно на 20% выше, чем у людей, употреблявших алкоголь в легкой форме или не употреблявших алкоголь.

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