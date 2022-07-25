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Есть фрукты натощак — путь к раку желудка?

Или всё-таки это миф?
В интернете есть самая разная информация по поводу пользы и вреда продуктов, съеденных на голодный желудок. Но могут ли, например, фрукты навредить организму, если их употреблять натощак?
Есть фрукты натощак — путь к раку желудка?

Вместимость желудка здорового человека равняется 50 мл натощак и 1500–2000 мл после приёма пищи. Гастроэнтеролог из Второй внутренней больницы Медицинского университета Гуанчжоу Чжоу Цзецюн говорит, что «натощак» на самом деле означает, что вся пища из желудка перешла в двенадцатиперстную кишку. Это обычно происходит спустя 4-6 часов. Поэтому «на голодный желудок» - это вовсе не тогда, когда организму требуется пища, как считают многие.

Научных доказательств же того, что при употреблении фруктов натощак может возникнуть язва или рак желудка, не существует. Показатели кислотности у фруктов в любом случае будут ниже, чем pH желудочной кислоты. Поэтому здоровому человеку эти продукты на голодный желудок не навредят.

Однако если у вас есть заболевания желудочно-кишечного тракта, то нужно быть осторожнее. Связано это с тем, что в такой ситуации на слизистой желудка точно присутствуют воспаления и раны, а входящие в состав фруктов вещества (протеаза, танин) могут лишь ухудшить ситуацию и привести к проблемам с пищеварением.

Но есть ряд продуктов, которые употреблять натощак действительно опасно.

Есть фрукты натощак — путь к раку желудка?

  1. Алкоголь. Согласно результатам исследования, опубликованного в «Международном журнале рака», спиртные напитки при употреблении на голодный желудок могут повысить вероятность развития рака печени. Это, по словам экспертов, связано с тем, что алкоголь натощак всасывается в кровь быстрее.

  2. Острая пища и продукты, раздражающие желудочно-кишечный тракт. Среди таких продуктов - свежий лук и чеснок. Из-за них может повреждаться слизистая желудка, а это приводит к спазмам и болям в животе.

  3. Холодные напитки. Эти напитки могут раздражать желудок, в результате чего у человека возникает диарея, боль в животе и прочие не самые приятные симптомы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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