Есть фрукты натощак — путь к раку желудка?

Вместимость желудка здорового человека равняется 50 мл натощак и 1500–2000 мл после приёма пищи. Гастроэнтеролог из Второй внутренней больницы Медицинского университета Гуанчжоу Чжоу Цзецюн говорит, что «натощак» на самом деле означает, что вся пища из желудка перешла в двенадцатиперстную кишку. Это обычно происходит спустя 4-6 часов. Поэтому «на голодный желудок» - это вовсе не тогда, когда организму требуется пища, как считают многие.

Научных доказательств же того, что при употреблении фруктов натощак может возникнуть язва или рак желудка, не существует. Показатели кислотности у фруктов в любом случае будут ниже, чем pH желудочной кислоты. Поэтому здоровому человеку эти продукты на голодный желудок не навредят.

Однако если у вас есть заболевания желудочно-кишечного тракта, то нужно быть осторожнее. Связано это с тем, что в такой ситуации на слизистой желудка точно присутствуют воспаления и раны, а входящие в состав фруктов вещества (протеаза, танин) могут лишь ухудшить ситуацию и привести к проблемам с пищеварением.

Но есть ряд продуктов, которые употреблять натощак действительно опасно.