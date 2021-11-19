Есть ли между тестами на антитела Abbott и «Вектор-Бест» разница и как расшифровать их результаты

Есть ли между тестами на антитела Abbott и «Вектор-Бест» разница и как расшифровать их результатыОбъясняет доктор медицинских наук
Как отметил медик, сейчас в России далеко не везде подсчёт антител к COVID-19 перевели в стандарт ВОЗ. Если в платных лабораториях это уже осуществили, то в государственных - нет, точнее, не во всех.
Вообще должны привести к единому показателю значения шести разных систем определения количества антител: ARCHITECT (от компании Abbott), Roche, Euroimmun, «Вектор-Бест», DiaSorin, Mindray. По мнению специалиста, самые точные результаты даёт система от Abbott, а вот Mindray вызывает подозрения, поэтому он не советует ей пользоваться.
Существуют несколько видов веществ, которые производятся в организме для защиты от COVID-19. Это IgA, IgG, IgM. По-другому такие вещества называются иммуноглобулинами. Самые долговечные из них - иммуноглобулины G (IgG), которые способны «увидеть» почти все тест-системы. В то же время выявлять все перечисленные вещества тоже не всегда хорошо, отмечает эксперт, так как из-за этого могут получиться завышенные показатели.
Кроме того, каждая система определяет количество антител или их наличие по-разному. Ниже показано, как можно самостоятельно перевести полученные результаты в значения, установленные ВОЗ.
Есть ещё один вопрос, касающийся количества антител в организме. Он связан с тем, сколько их должно быть для достаточной защиты. По мнению врача, действительно надёжно защищён человек, у которого по результатам теста обнаружилось 1000 BAU/мл и больше.
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