Есть ли между тестами на антитела Abbott и «Вектор-Бест» разница и как расшифровать их результаты

Как отметил медик, сейчас в России далеко не везде подсчёт антител к COVID-19 перевели в стандарт ВОЗ. Если в платных лабораториях это уже осуществили, то в государственных - нет, точнее, не во всех.

Вообще должны привести к единому показателю значения шести разных систем определения количества антител: ARCHITECT (от компании Abbott), Roche, Euroimmun, «Вектор-Бест», DiaSorin, Mindray. По мнению специалиста, самые точные результаты даёт система от Abbott, а вот Mindray вызывает подозрения, поэтому он не советует ей пользоваться.