Есть ли смысл пить газировку ради увлажнения организма

Есть ли смысл пить газировку ради увлажнения организмаИ полезна ли она вообще
По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения, газированные напитки - самые вредные для здоровья человека. Специалисты поэтому рекомендуют максимально ограничивать потребление таких напитков.
С точки зрения питательности обычная вода будет гораздо полезнее для здоровья, чем любая газировка. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), обычная кола на 93% состоит из воды. Кроме того, в обычной газировке содержится много сахара: в одной небольшой банке колы - почти 9 чайных ложек сахара.
Не спасёт ситуацию и диетическая кола. Исследования показали, что любители диетических газированных напитков ели больше нездоровой пищи в течение дня. В ходе другого исследования выяснилось, что женщины в постменопаузе, которые выпивали более двух диетических газированных напитков в день, имели на 23% больше шансов столкнуться с инсультом и на 29% - с болезнями сердца. Это в сравнении с теми, кто употреблял диетическую газировку редко или вообще никогда.
Кроме того, некоторые сорта газированных напитков содержат кофеин, обладающий лёгким мочегонным эффектом. Но кофеина обычно настолько мало, что этот эффект становится незначительным.
Конечно, определённое увлажняющее действие на организм газировка всё-таки оказывает. Однако она не должна быть вашим основным средством для удовлетворения потребности в жидкости.
В целом почти любой напиток будет лучше для здоровья, чем газировка. Это касается как обычных, так и диетических вариантов.
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