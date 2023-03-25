Есть ли смысл покупать дорогие ягоды годжи и асаи ради здоровья

Есть ли смысл покупать дорогие ягоды годжи и асаи ради здоровьяОтвечает врач
Врач-инфекционист Маргарита Провоторова рассказала, что гонка за «суперфудами» — ягодами годжи, асаи и другими подобными продуктами, не имеет смысла. В более доступных малине и чёрной смородине не меньше полезных веществ флавоноидов.
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«Воспринимаемые как "суперфуды" разрекламированные хлорелла, ягоды годжи, семена чиа для российской территории остаются экзотикой. При этом никакими волшебными свойствами для нашего организма они не обладают. Витамины, микроэлементы, клетчатка — вот состав любого суперфуда в любой точке Земли. И на даче у вас растут такие же "витаминные бомбы"», — пояснила врач.
Например, флавоноиды есть во всех ягодах, но больше всего их в малине, чернике, голубике и чёрной смородине. Также специалистка отметила, что следует просто есть как можно больше разнообразных фруктов и овощей.