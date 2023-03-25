Есть ли смысл покупать дорогие ягоды годжи и асаи ради здоровья

«Воспринимаемые как "суперфуды" разрекламированные хлорелла, ягоды годжи, семена чиа для российской территории остаются экзотикой. При этом никакими волшебными свойствами для нашего организма они не обладают. Витамины, микроэлементы, клетчатка — вот состав любого суперфуда в любой точке Земли. И на даче у вас растут такие же "витаминные бомбы"», — пояснила врач.

Например, флавоноиды есть во всех ягодах, но больше всего их в малине, чернике, голубике и чёрной смородине. Также специалистка отметила, что следует просто есть как можно больше разнообразных фруктов и овощей.