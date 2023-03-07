Есть ли у человека инстинкты: ответ науки

Как работают инстинкты у животных? Вот пример. Кукушка свои яйца подкидывает в чужие гнёзда. Но птицы, которым подкинули яйцо, чужого птенца не могут оставить голодать. Дело в том, что именно писк птенцов запускает у птицы материнский инстинкт.

Соответственно, инстинкт отличается несколькими характеристиками. Он является автоматическим и его невозможно преодолеть, он вызывается определённым событием, ему не нужно учить, он проявляется у всех представителей вида и возникает в какой-либо период развития, считается немодифицируемым. И если хотя бы одному критерию действие не соответствует, значит, оно не связано с инстинктами.