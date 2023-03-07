Есть ли у человека инстинкты: ответ науки

Есть ли у человека инстинкты: ответ наукиЧасто можно услышать об инстинкте самосохранения
Инстинкт представляет собой врождённую способность организма к определённой модели поведения. Для того чтобы инстинкт сработал, необходим стимул. Все знают, что инстинкты есть у животных, но что насчёт людей?
Фото: Nextbridge
Как работают инстинкты у животных? Вот пример. Кукушка свои яйца подкидывает в чужие гнёзда. Но птицы, которым подкинули яйцо, чужого птенца не могут оставить голодать. Дело в том, что именно писк птенцов запускает у птицы материнский инстинкт.
Соответственно, инстинкт отличается несколькими характеристиками. Он является автоматическим и его невозможно преодолеть, он вызывается определённым событием, ему не нужно учить, он проявляется у всех представителей вида и возникает в какой-либо период развития, считается немодифицируемым. И если хотя бы одному критерию действие не соответствует, значит, оно не связано с инстинктами.
What-when-how
Если внимательно посмотреть на особенности, перечисленные выше, то можно понять, что у людей инстинктов нет. Действия, которые называют инстинктивными, не характерны для всех представителей вида (то есть для всех людей). К примеру, материнского инстинкта не существует, поскольку в мире очень много брошенных детей.
Максимально близкое, что есть у человека, - это рефлексы. К примеру, если надавить на ладонь маленькому ребёнку, то он сразу же сожмёт пальцы. То же самое касается рвотного рефлекса. Отличается от инстинкта рефлекс тем, что он представляет собой реакцию организма на простой раздражитель, а для срабатывания инстинкта нужно сразу несколько раздражителей.