Есть ли в мясе на прилавках магазинов антибиотики? Отвечает фармаколог

«Продукты животноводства, которые попадают на прилавки, антибиотиков должны уже не содержать — производители обязаны выдерживать сроки, чтобы из организма животного антибиотик полностью вывелся. Но в окружающую среду все равно в итоге попадают бактерии, у которых есть гены устойчивости. Сейчас рядом с фермой может жить какой-нибудь безобидный микроб, устойчивый к антибиотикам, а потом он поделится своими генами резистентности с патогеном, опасным для человека», — говорит Дехнич.

Устойчивость патогенов к антибиотикам — серьёзная угроза общественному здравоохранению, о которой учёные говорят последние годы.