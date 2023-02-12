Фитнес и здоровье
21:13, 12 февраля 2023
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Есть ли в мясе на прилавках магазинов антибиотики? Отвечает фармаколог

И чем плохи антибиотики

Клинический фармаколог Андрей Дехнич рассказал также, стоит ли бояться наличия антибиотиков в мясе, продающемся в магазинах.

Есть ли в мясе на прилавках магазинов антибиотики? Отвечает фармаколог

Фото: Unsplash

«Продукты животноводства, которые попадают на прилавки, антибиотиков должны уже не содержать — производители обязаны выдерживать сроки, чтобы из организма животного антибиотик полностью вывелся. Но в окружающую среду все равно в итоге попадают бактерии, у которых есть гены устойчивости. Сейчас рядом с фермой может жить какой-нибудь безобидный микроб, устойчивый к антибиотикам, а потом он поделится своими генами резистентности с патогеном, опасным для человека», — говорит Дехнич.

Устойчивость патогенов к антибиотикам — серьёзная угроза общественному здравоохранению, о которой учёные говорят последние годы.

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